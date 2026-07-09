Košarkašice Srbije do 20 godina bez plasmana u četvrtfinale Evrospkog prvenstva

Danas pre 5 sati  |  Beta
Košarkašice Srbije do 20 godina bez plasmana u četvrtfinale Evrospkog prvenstva

Košarkašice Srbije do 20 godina nisu uspele da se plasiraju u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto su u litvanskom Alitusu poražene od Francuske sa 65:81 (14:16, 18:31, 24:18, 9:16).

Najefikasnija u selekciji Srbije bila je Lana Marić sa 15 poena, uz četiri skoka, dok su po 10 poena dodale Valentina Zarić (pet skokova) i Minja Aranđelović. U selekciji Francuske bolja od ostalih je bila Sara Sise sa 33 poena i 10 skokova. Srbija u razigravanju od devetog do 16. mesta igra protiv Nemačke, dok Francuska u četvrtfinalu igra protiv domaćina Litvanije.
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