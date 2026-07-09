Košarkašice Srbije do 20 godina bez plasmana u četvrtfinale Evropskog prvenstva

Nova pre 4 sati
Košarkašice Srbije do 20 godina bez plasmana u četvrtfinale Evropskog prvenstva

Košarkašice Srbije do 20 godina nisu uspele da se plasiraju u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto su u litvanskom Alitusu poražene od Francuske sa 81:65 (16:14, 31:18, 18:24, 16:9).

Najefikasnija u selekciji Srbije bila je Lana Marić sa 15 poena, uz četiri skoka, dok su po 10 poena dodale Valentina Zarić (pet skokova) i Minja Aranđelović. U selekciji Francuske bolja od ostalih je bila Sara Sise sa 33 poena i 10 skokova. Srbija u razigravanju od devetog do 16. mesta igra protiv Nemačke, dok Francuska u četvrtfinalu igra protiv domaćina Litvanije.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Košarkašice Srbije do 20 godina bez plasmana u četvrtfinale Evrospkog prvenstva

Košarkašice Srbije do 20 godina bez plasmana u četvrtfinale Evrospkog prvenstva

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropsko prvenstvoLitvanijaNemačkaFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Ipak ćemo morati da pričamo o suđenju

Ipak ćemo morati da pričamo o suđenju

Velike priče pre 17 minuta
Razbili sef povratkom u elitu: Ipsvič oborio klupski rekord, Emerson najskuplje pojacanje u istoriji kluba

Razbili sef povratkom u elitu: Ipsvič oborio klupski rekord, Emerson najskuplje pojacanje u istoriji kluba

Kurir pre 17 minuta
Ipsvič se vratio u Premijer ligu, sad se ozbiljno pojačava, stigao Brazilac

Ipsvič se vratio u Premijer ligu, sad se ozbiljno pojačava, stigao Brazilac

Telegraf pre 53 minuta
Ivanova priča: Didije Dešamp – poslednji kapiten Republike Fudbal

Ivanova priča: Didije Dešamp – poslednji kapiten Republike Fudbal

Sport klub pre 1 sat
Henderson operisan posle bizarne povrede: Englez se oglasio iz bolnice, umesto na Mundijalu on je u krevetu

Henderson operisan posle bizarne povrede: Englez se oglasio iz bolnice, umesto na Mundijalu on je u krevetu

Mondo pre 2 sata