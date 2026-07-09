Košarkašice Srbije do 20 godina bez plasmana u četvrtfinale Evropskog prvenstva

Košarkašice Srbije do 20 godina nisu uspele da se plasiraju u četvrtfinale Evropskog prvenstva, pošto su u litvanskom Alitusu poražene od Francuske sa 81:65 (16:14, 31:18, 18:24, 16:9).

Najefikasnija u selekciji Srbije bila je Lana Marić sa 15 poena, uz četiri skoka, dok su po 10 poena dodale Valentina Zarić (pet skokova) i Minja Aranđelović. U selekciji Francuske bolja od ostalih je bila Sara Sise sa 33 poena i 10 skokova. Srbija u razigravanju od devetog do 16. mesta igra protiv Nemačke, dok Francuska u četvrtfinalu igra protiv domaćina Litvanije.