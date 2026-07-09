Iran koristi Ormuski moreuz za pritisak na SAD

Dojče vele pre 2 sata
Iran koristi Ormuski moreuz za pritisak na SAD

Novi iranski napadi pokazuju da Teheran može lako da poremeti pomorski saobraćaj, energetska tržišta i u sukob uvuče susedne zemlje. Koliki je uticaj Teherana na Vašington i da li ta strategija može da bude bumerang?

Rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo je eskalirao nakon što je Teheran u utorak napao najmanje tri trgovačka broda u Ormuskom moreuzu, navode američki zvaničnici i izvori iz pomorskih krugova. Meta napada bili su saudijski tanker za prevoz nafte i katarski brod za transport tečnog prirodnog gasa (LNG), što je navelo Sjedinjene Američke Države da ukinu privremeno izuzeće od sankcija koje je Iranu omogućavalo izvoz nafte. Da li je propalo krhko
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