Neželjeni svedok

Radar pre 5 sati  |  Zoran Preradović
Neželjeni svedok

Iz iskustva u Crnoj Gori znamo da odlazeći režimi srljaju iz jedne u drugu grešku. Gde su napravili pogrešne procene jednom će imati kada na miru da se preispitaju, a siguran sam da će biti poneko i da ih podseti i pripita ili ispita

Teško da je puštanje na slobodu Veselina Milića nekoga posebno iznenadilo. Bilo je to jasno od trenutka kada je Više javno tužilaštvo odustalo od toga da nekadašnjeg načelnika beogradske policije zbog nedostatka dokaza goni za pomaganje Saši Vukoviću koji je osumnjičen da je ubio Aleksandra Nešovića u restoranu „27“ na Senjaku. Ovako, Milić će se braniti sa slobode jer je osumnjičen za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, saopštilo je tužilaštvo. Sad,
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