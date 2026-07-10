Dešan kao Muta Nikolić

B92 pre 1 sat
Dešan kao Muta Nikolić

Selektor Francuske Didije Dešan zadovoljan je plasmanom svog tima u polufinale Svetskog prvenstva.

"Trikolori" su u Bostonu, pobedili Maroko 2:0 i u borbi za finale igraće sa pobednikom meča Španija – Belgija. "Treći put zaredom plasirali smo se u polufinale Svetskog prvenstva, što je zaista fantastičan rezultat. Iz naše perspektive to deluje gotovo prirodno, jer imamo izuzetno kvalitetne igrače. Nije bilo lako protiv Maroka, posebno nakon promašenog jedanaesterca", rekao je Dešan. Francuzi su Marokance slomili sredinom drugog poluvremena, kada su Kilijan Mbape
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