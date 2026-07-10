FIFA promenila VAR pravilo pred četvrtfinalni meč

FIFA će tokom četvrtfinalnog susreta na Mundijalu između Francuske i Maroka prvi put primeniti izmenjeni VAR protokol.

Kako prenosi Mundo Deportivo, prema važećim pravilima FIFA nije dozvoljeno prekidanje utakmice zbog kvara VAR sistema, zbog čega je odlučeno da se uvede dodatni bezbednosni mehanizam. Novina se odnosi se na pomoćnog video-sudiju (AVAR). Umesto da bude u centralnoj VAR sobi u Dalasu, zajedno sa glavnim VAR timom, AVAR i njegova zamena ostaće na stadionu u Bostonu, gde će se igrati utakmica. Tu ulogu imaće Leodan Gonsalez iz Urugvaja, dok će rezervni AVAR biti