Ilić nakon remija sa Lokomotivom: "Pokušaćemo da tokom naredne nedelje popravimo greške"

Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je da će "crno-beli" pokušati da do početka Superlige Srbije poprave greške koje su pravili u pripremnom periodu.

Fudbaleri Partizana odigrali su bez pobednika, 2:2 sa Lokomotivom iz Zagreba na pripremama u Sloveniji. "Prvo poluvreme malo se ponavljaju te jednostavne greške. Noge su umorne, sparina je velika i vrućina je bila. Dozvolili smo da nam iz prekida daju gol. Mi jesmo radili na tome, pokušaćemo da popravimo to u toku sledeće nedelje. U drugom poluvremenu smo igrali brzo i jednostavno, sa brzom promenom strana su nam otvarali mogućnosti da imamo neke izgledne prilike",