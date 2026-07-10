Ilić nakon remija sa Lokomotivom: "Pokušaćemo da tokom naredne nedelje popravimo greške"

Dnevnik pre 4 sati
Ilić nakon remija sa Lokomotivom: "Pokušaćemo da tokom naredne nedelje popravimo greške"

Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je da će "crno-beli" pokušati da do početka Superlige Srbije poprave greške koje su pravili u pripremnom periodu.

Fudbaleri Partizana odigrali su bez pobednika, 2:2 sa Lokomotivom iz Zagreba na pripremama u Sloveniji. "Prvo poluvreme malo se ponavljaju te jednostavne greške. Noge su umorne, sparina je velika i vrućina je bila. Dozvolili smo da nam iz prekida daju gol. Mi jesmo radili na tome, pokušaćemo da popravimo to u toku sledeće nedelje. U drugom poluvremenu smo igrali brzo i jednostavno, sa brzom promenom strana su nam otvarali mogućnosti da imamo neke izgledne prilike",
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos generalne probe Partizan - Lokomotiva Zagreb

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos generalne probe Partizan - Lokomotiva Zagreb

Telegraf pre 1 dan
Saša Ilić: U drugom poluvremenu smo igrali brzo i jednostavno

Saša Ilić: U drugom poluvremenu smo igrali brzo i jednostavno

Sport klub pre 3 sata
„Pokušaćemo da popravimo u toku sledeće nedelje“: Ilić komentarisao greške Partizana koje se ponavljaju!

„Pokušaćemo da popravimo u toku sledeće nedelje“: Ilić komentarisao greške Partizana koje se ponavljaju!

Hot sport pre 4 sati
Saša Ilić posle remija sa Lokomotivom: Bilo je mnogo loših detalja, ali i dobrih momenata

Saša Ilić posle remija sa Lokomotivom: Bilo je mnogo loših detalja, ali i dobrih momenata

Kurir pre 4 sati
"Znam da ima još samo osam dana": Saša Ilić vidno zabrinut posle generalne probe Partizana

"Znam da ima još samo osam dana": Saša Ilić vidno zabrinut posle generalne probe Partizana

Mondo pre 5 sati
Remi Partizana i Lokomotive: Crno-beli u nadoknadi stigli do 2:2

Remi Partizana i Lokomotive: Crno-beli u nadoknadi stigli do 2:2

Euronews pre 5 sati
Partizan golom u 91. minutu izbegao poraz: Hrvati mislili da su pobedili, onda se pojavio Ninić

Partizan golom u 91. minutu izbegao poraz: Hrvati mislili da su pobedili, onda se pojavio Ninić

Mondo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Saša IlićFudbalPartizanSlovenijaZagrebSuperliga

Sport, najnovije vesti »

Dve najuspešnije reprezentacije na planeti

Dve najuspešnije reprezentacije na planeti

Velike priče pre 58 minuta
Novaka Đokovića i pored poraza od Sinera čeka napredak na ATP listi

Novaka Đokovića i pored poraza od Sinera čeka napredak na ATP listi

Danas pre 1 sat
Siner: Prava je inspiracija igrati sa Đokovićem, moraš da si na maksimumu protiv njega

Siner: Prava je inspiracija igrati sa Đokovićem, moraš da si na maksimumu protiv njega

Danas pre 1 sat
Španija posle preokreta savladala Belgiju i plasirala se u polufinale

Španija posle preokreta savladala Belgiju i plasirala se u polufinale

Politika pre 1 sat
Dobro poznaje Ronalda: Portugal ozvaničio novog selektora

Dobro poznaje Ronalda: Portugal ozvaničio novog selektora

Danas pre 2 sata