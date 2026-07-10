„Pokušaćemo da popravimo u toku sledeće nedelje“: Ilić komentarisao greške Partizana koje se ponavljaju!

Dva lica Partizana! Partizan je remizirao sa Lokomotivom iz Zagreba 2:2 na pripremama u Sloveniji, a trener Saša Ilić istakao je da je zadovoljniji izdanjem svog tima u drugom poluvremenu, uz poruku da ekipa i dalje ima prostora za napredak.

Crno-beli su odigrali dva potpuno različita poluvremena, a golove za Partizan postigli su Demba Sek i Matija Ninić. Ilić je posle utakmice objasnio zbog čega njegov tim nije izgledao najbolje u prvom delu susreta. – Prvo poluvreme, malo se ponavljaju te jednostavne greške. Noge su umorne, sparina je velika i vrućina je bila. Dozvolili smo da nam iz prekida daju gol. Mi jesmo radili na tome, pokušaćemo da popravimo to u toku sledeće nedelje. U drugom poluvremenu smo