U Srbiji danas prepodne sunčano, posle podne promenljivo oblačno

U Srbiji će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 10 stepeni do 16, a najviša od 27 do 30 stepeni. U Beogradu će takođe biti pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Najniža temperatura biće od 13 stepeni do 16, a najviša oko 28 stepeni.