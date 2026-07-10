U Srbiji danas prepodne sunčano, posle podne promenljivo oblačno

Nova pre 48 minuta
U Srbiji danas prepodne sunčano, posle podne promenljivo oblačno

U Srbiji će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 10 stepeni do 16, a najviša od 27 do 30 stepeni. U Beogradu će takođe biti pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Najniža temperatura biće od 13 stepeni do 16, a najviša oko 28 stepeni.
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