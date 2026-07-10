Arsenal doveo francuskog golmana

Dosadašnji golman Lidsa Francuz Ilan Melije potpisao je ugovor sa Arsenalom, saopštio je danas fudbalski klub iz Londona.

Detalji nisu saopšteni. Britanski mediji navode da je francuski golman stigao u Arsenal bez obeštećenja, a potpisao je dvogodišnji ugovor sa londonskim klubom uz mogućnost produženja na još jednu sezonu. Meslije (26) je bio član Lidsa od 2019. godine, a za ovaj klub branio je na ukupno 215 mečeva. On je pre Lidsa nastupao za Lorijen. Meslije je prošao sve omladinske selekcije francuske reprezentacije, ali nikada nije nastupio za A tim "trikolora". - Ovo je sjajan