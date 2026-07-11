Macura: I dalje beležimo negativni prirodni priraštaj

Beta pre 1 sat

Ministarka bez portfelja Tatjana Macura istakla je, povodom Svetskog dana stanovništva, da demografska slika Srbije i dalje zahteva kontinuiran, odgovoran i zajednički pristup.

Uprkos tome što Srbija sprovodi jednu od najobuhvatnijih pronatalitetnih politika u Evropi, prema statističkim podacima za prošlu godinu, "i dalje beleži negativan prirodni priraštaj i starenje stanovništva, iako je prirodni pad nešto manji nego prethodne godine", navela je Macura, u pisanoj izjavi.

Naglasila je da "posebno zabrinjava nastavak pada broja prvorođene i drugorođene dece, kao i činjenica da se roditeljstvo sve češće odlaže" i dodala da "prosečna starost žene pri rođenju prvog deteta danas iznosi 29,1 godinu, dok je prosečna starost pri rođenju deteta 30,5 godina".

Ukazala je da je pokrenuta Nacionalna kampanja o fertilitetu "Za srce više", sa ciljem da se mladim ljudima pruže proverene i naučno utemeljene informacije o plodnosti i reproduktivnom zdravlju.

"Svrha kampanje nije da nameće odluke o roditeljstvu, niti da vrši neprimeren pritisak na žene, već da mladima omogući da te odluke donose informisano, svesni činjenice da biološki sat ne može uvek da prati životne planove", navela je Macura. Ona je zadužena u Vladi Srbije za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i političkog i ekonomskog osnaživanja žena.

(Beta, 11.07.2026)