Merino opet doneo sreću Špancima

Politika pre 4 sati
Merino opet doneo sreću Špancima

Četvrtfinale (Los Anđeles): Španija – Belgija 2:1 (1:1)

Evropski prvak je u polufinalu Svetskog prvenstva. Španija je u Los Anđelesu pobedila Belgiju s 2:1 (1:1) što joj je donela ofanzivna igra, mada bez mnogo prilika. Belgijanci, koji su, verovatno, naklonost sveta, ne samo fudbalskog, stekli zahvaljujući tome što su na igralištu pobedili, i to ubedljivo (4:1), Amerikance za koje se njihov predsednik Tramp izborio da igra isključeni igrač, ušli su u okršaj protiv Španaca, oslabljeni. Posle Onane iz njihovog stroja je
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FudbalSvetsko prvenstvoBelgijaLos AnđelesŠpanija

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