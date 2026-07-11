Na današnji dan, 11. jul

Na današnji dan dogodilo se: 1533. Papa Klement VII ekskomunicirao je engleskog kralja Henrija VIII, odbivši prethodno da poništi njegov brak s Katarinom Aragonskom i ozakoni vezu s Anom Bolen. Brak je u maju 1533. poništio kenterberijski nadbiskup Tomas Krenmer, a kralj je 1534. osnovao anglikansku crkvu i proglasio se za njenog poglavara. 1690. U bici kod Bojna, u „Slavnoj revoluciji“, engleski kralj Vilijam III Oranski pobedio je katoličke snage Džejmsa II.