Na današnji dan, 11. jul

Šabačke novosti pre 57 minuta
Na današnji dan, 11. jul
Na današnji dan dogodilo se: 1533. Papa Klement VII ekskomunicirao je engleskog kralja Henrija VIII, odbivši prethodno da poništi njegov brak s Katarinom Aragonskom i ozakoni vezu s Anom Bolen. Brak je u maju 1533. poništio kenterberijski nadbiskup Tomas Krenmer, a kralj je 1534. osnovao anglikansku crkvu i proglasio se za njenog poglavara. 1690. U bici kod Bojna, u „Slavnoj revoluciji“, engleski kralj Vilijam III Oranski pobedio je katoličke snage Džejmsa II.
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan: Umrli Meša Selimović i Milan Kundera, rođeni kralj Petar i petomilijarditi stanovnik Zemlje

Na današnji dan: Umrli Meša Selimović i Milan Kundera, rođeni kralj Petar i petomilijarditi stanovnik Zemlje

Radio 021 pre 57 minuta
Na današnji dan, 11. jul: Rođen kralj Petar, umro Meša Selimović...

Na današnji dan, 11. jul: Rođen kralj Petar, umro Meša Selimović...

N1 Info pre 1 sat
Vremeplov: Rođen kralj Petar I Karađorđević

Vremeplov: Rođen kralj Petar I Karađorđević

RTV pre 7 sati
Na današnji dan, 11. jul

Na današnji dan, 11. jul

B92 pre 7 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Kako se nositi sa saznanjem da je deda bio nacista?

Kako se nositi sa saznanjem da je deda bio nacista?

Dojče vele pre 7 minuta
Demokratija više ne stanuje ovde (ako je ikad stanovala)

Demokratija više ne stanuje ovde (ako je ikad stanovala)

Danas pre 7 minuta
Na današnji dan: Umrli Meša Selimović i Milan Kundera, rođeni kralj Petar i petomilijarditi stanovnik Zemlje

Na današnji dan: Umrli Meša Selimović i Milan Kundera, rođeni kralj Petar i petomilijarditi stanovnik Zemlje

Radio 021 pre 57 minuta
Šta se dešava kada pukne prozor na avionu: Profesor objašnjava veliku dekompresiju

Šta se dešava kada pukne prozor na avionu: Profesor objašnjava veliku dekompresiju

Radio 021 pre 57 minuta
Kada se pale lile: Stari običaj koji najavljuje Petrovdan i čuva se širom Srbije

Kada se pale lile: Stari običaj koji najavljuje Petrovdan i čuva se širom Srbije

Danas pre 52 minuta