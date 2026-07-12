Preminuo šeik Hamad, čovek koji je obogatio Katar

Bloomberg Adria pre 1 sat  |  Simone Foxman/Bloomberg
Preminuo šeik Hamad, čovek koji je obogatio Katar

Šeik Hamad Bin Kalifa Al Tani, bivši emir Katara koji je svoju zemlju pretvorio u jednu od najbogatijih na svetu, preminuo je.

Imao je skoro 74 godine. Šeik Hamad preminuo je 12. jula ujutru, saopštio je Amiri Divan, institucija katarskog emira, u objavi na mreži X. Uzrok smrti nije naveden. Šeik Hamad je 1995. godine svrgnuo svog oca u puču bez prolivanja krvi i vladao 18 godina, pre nego što je vlast mirno predao svom sinu šeiku Tamimu bin Hamadu Al Taniju. Tokom tog perioda, zemlja je od prve isporuke tečnog prirodnog gasa (engl. liquefied natural gas - LNG) 1996. godine stigla do toga
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