Preminuo šeik Hamad bin Kalifa Al Tani, arhitekta modernog Katara

Šeik Hamad bin Kalifa Al Tani, bivši emir Katara koji je ovu malu zalivsku državu pretvorio u jednu od najbogatijih i najuticajnijih zemalja na svetu, preminuo je u 74. godini, piše Al Jazeera.

Otac aktuelnog emira vladara Katara preuzeo je vlast 1995. godine. Smatra se tvorcem modernog Katara, jer je koristeći ogromno bogatstvo svoje zemlje od prirodnog gasa pokrenuo ambiciozne razvojne i reformske programe, kao i velike investicije u obrazovanje, s ciljem sprovođenja sveobuhvatnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi. Tokom njegove vladavine, bruto domaći proizvod (BDP) Katara porastao je više od 24 puta, dok je eksploatacija gasnog polja Severno