Linda Noskova: Morala sam dobro da se namučim, zajedno smo ispisale istoriju

Češka teniserka Linda Noskova rekla je da je morala dobro da se namuči da bi osvojila trofej na Vimbldonu i istakla da joj je drago što je svoje prvo grend slem finale igrala baš protiv sunarodnice Karoline Muhove. – Nikada nije lako osvojiti poslednji poen.

Karo, zaista si me naterala da se dobro namučim za ovo – rekla je Noskova. Noskova je osvojila svoj prvi grend slem trofej u karijeri, pošto je u finalu Vimbldona pobedila Muhovu sa 6:2, 5:7, 6:3. Sa 21 godinom, Noskova je postala najmlađa šampionka Vimbldona otkako je njen idol, češka legenda Petra Kvitova osvojila prvu od svoje dve titule u Londonu 2011. godine. Ona je, takođe, postala treća Čehinja u poslednje četiri godine koja je osvojila Vimbldon, posle