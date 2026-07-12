Osuda napada na književnika Vladimira Arsenijevića

Ozon press pre 6 sati
Osuda napada na književnika Vladimira Arsenijevića

Saopštenje Upravnog odbora Udruženja Krokodil Ispod Brankovog mosta u Beogradu pretučen je predsednik Udruženja Krokodil, jedan od njegovih osnivača i nagrađivani književnik Vladimir Arsenijević.

Sačekala ga je grupa od dvadeset do trideset mladića koji su mu pretili, udarali ga i oskrnavili prostor na kome je danas trebalo da se održi komemoracija žrtvama genocida u Srebrenici grafitima kojima se veličaju osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić i Vojska Republike Srpske, koji su taj genocid i počinili. Komemoracija koalicije ‘Ljudi pamte ljude’ kojoj je trebalo da prisustvuje i ambasador Kraljevine Holandije, morala je da bude otkazana iz bezbednosnih razloga.
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