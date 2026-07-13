Vučić: Proizvodnja humanoidnih robota u Šapcu počinje u avgustu

Nova pre 1 sat
Vučić: Proizvodnja humanoidnih robota u Šapcu počinje u avgustu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će kompanija Mint u Šapcu započeti proizvodnju humanoidnih robota 22. ili 29. avgusta.

On je naveo da je sada sve dogovoreno sa investitorom. "Pozivam vas 22. ili 29. avgusta u Šabac. Konačno je dogovoreno sve sa investitorom", rekao je Vučić novinarima tokom jučerašnje posete Loznici, prenosi 021.rs. Fabrika robota u Šapcu, kako je rekao, biće bolja nego ona koju je posetio u gradu u Đasingu, u provinciji Džeđijang. "U Šapcu će biti čudo. Loznica će takođe i dalje da napreduje. Doveli smo Adient, ali moraće da se pojačava sad i Adientu treba malo
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Vučić: Pomoć za građane u okviru paketa novih mera biće isplaćena do 10. ili 15. septembra

Vučić: Pomoć za građane u okviru paketa novih mera biće isplaćena do 10. ili 15. septembra

Glas Zaječara pre 24 minuta
Vučić: Pomoć građanima biće isplaćena do 15. septembra, moguće i ranije

Vučić: Pomoć građanima biće isplaćena do 15. septembra, moguće i ranije

Biznis.rs pre 19 minuta
Vučić: Proizvodnja humanoidnih robota u Šapcu počinje u avgustu

Vučić: Proizvodnja humanoidnih robota u Šapcu počinje u avgustu

Radio 021 pre 1 sat
Vučić rekao kada očekuje isplatu finansijske pomoći građanima

Vučić rekao kada očekuje isplatu finansijske pomoći građanima

Danas pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićŠabacPredsednik SrbijeLoznica

Vojvodina, najnovije vesti »

Lepa vest: Protekle nedelje u zrenjaninskoj bolnici rođena je 21 beba

Lepa vest: Protekle nedelje u zrenjaninskoj bolnici rođena je 21 beba

I Love Zrenjanin pre 4 minuta
Ulica Stevana Milovanova bez vode zbog havarije

Ulica Stevana Milovanova bez vode zbog havarije

Radio 021 pre 24 minuta
Vremenska prognoza: temperature u porastu, moguće i nevreme! Jutarnje temperature od 14 dnevne do 34! Vremenska prognoza…

Vremenska prognoza: temperature u porastu, moguće i nevreme! Jutarnje temperature od 14 dnevne do 34! Vremenska prognoza 13.7.2026. - 19.7.2026.

Volim Zrenjanin pre 44 minuta
Vučić: Pomoć za građane u okviru paketa novih mera biće isplaćena do 10. ili 15. septembra

Vučić: Pomoć za građane u okviru paketa novih mera biće isplaćena do 10. ili 15. septembra

Glas Zaječara pre 24 minuta
Deo Podbare danas bez vode zbog havarije

Deo Podbare danas bez vode zbog havarije

Moj Novi Sad pre 24 minuta