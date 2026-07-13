Ovdje fali jedan stih

Velike priče pre 51 minuta  |  Piše Stefan Đukić
Ovdje fali jedan stih

Ponešto o KUD Idijotima, jer drugi takav bend nikad neće postojati

Prilično me nervira nova popularnost pjesme „Bella ciao“. Razlog za to zasigurno više leži u jednoj mjeri u nezadovoljavajućoj seriji „Casa de papel“ koja ju je uglavnom popularizovala ali i u proliferaciji loših izvođenja raznoraznih ansambala, klapa, bendova, svega i svačega. Valjda mislim da jedna pjesma koja je antifašistička, hrabra i tragična ne može biti toliko komercijalna. Ili može, ne znam. Lik Če Gevare je najprodavaniji logotip koji to nije. Sve može
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