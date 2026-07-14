Vučić: U strateškom dijalogu sa SAD biće ključna energetska pitanja

Forbes pre 28 minuta  |  Agencije
Vučić: U strateškom dijalogu sa SAD biće ključna energetska pitanja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Parizu, gde boravi povodom proslave Dana pada Bastilje, da će u strateškom dijalogu Srbije i SAD koji počinje u petak biti važnih i ne uvek lakih i jednostavnih pitanja za Srbiju, i da će važno mesto u njemu imati energetika. „Biće ključna i energetska pitanja i neka druga pitanja.

Očigledno je da od Enkoridža, od susreta Tramp-Putin, da se očigledno ta vrsta dogovora gotovo u potpunosti raspada i kreću sve žešće mere protiv Ruske Federacije, to rade i Amerikanci, rade i Evropljani“, rekao je Vučić. On je naveo da novonajavljene američke carine zemljama koje uvoze rusku naftu i gas nisu dobre vesti za Srbiju, koja uvozi ruski gas, i da se nada da će početak strateškog dijaloga sa SAD u petak dati mogućnost Srbiji da sa Sjedinjenim Državama
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