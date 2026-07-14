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"Macut da razreši Snežanu Paunović, a Dačić da je isključi iz SPS"

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 35 najoštrije je osudila izjavu ministarke državne uprave i lokalne samouprave Snežane Paunović da bi 1998. godine, da je bila na mestu tadašnjeg predsednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića, etnički očistila Kosovo.

Paunović je u emisiji emitovanoj 11. jula na TV Kurir izjavila: "Da sam bila Slobodan Milošević, etnički bih očistila Kosovo 1998. godine." Takva izjava, prema oceni Radne grupe za Poglavlje 35, predstavlja govor mržnje i "pokazuje da su u Srbiji i dalje na vlasti čuvari zločinačkih ideja Slobodana Miloševića, koje su dovele do masovnih ljudskih stradanja, bombardovanja i razaranja zemlje, brojnih međunarodnih i domaćih sudskih presuda za ratne zločine, gubitka
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