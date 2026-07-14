Naslovne strane za utorak 14. jul 2026. godine

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Naslovne strane za utorak 14. jul 2026. godine

Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za utorak, 14. jul 2026. godine, pišu o afričkoj kugi svinja u Srbiji, kampanji vlasti uoči predstojećih izbora, „Skaj“ prepiskama, postupcima za pad nadstrešnice u Novom Sadu, poseti predsednika Srbije Aleksandra Vučića Parizu i drugim temama.

BLIC – „Trajna zabrana uzgoja svinja za nesavesne“, o novim merama protiv afričke kuge svinja u Srbiji. „U toku leta svakog dana dvoje pogine“, o saobraćajnim nesrećama. VEČERNJE NOVOSTI – „Makronov poziv znak uvažavanja Srbije“, o učešću predsednika Srbije Aleksandra Vučića u obeležavanju nacionalnog dana Francuske. „Stočarima sad preti zabrana uzgoja“, piše list. DANAS – „Vučićevi lojalisti skrivaju Skaj prepiske o kriminalu“, o tvrdnjama Tužilaštva za
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