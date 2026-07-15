Španski čas fudbala i jedno ostvareno proročanstvo

Kako su fudbaleri Španije odučili Francuze od fudbala. To je bio opšti i glavni komentar posle prvog polufinala (2:0) u kojem smo očekivali spektakl, ali je Luis de la Fuente, selektor evropskih prvaka, do detalja razbio plan Didijea Dešana koji je zajedno sa svojim izabranicima izgledao potpuno nemoćno na stadionu u Dalasu.

Najbolji tim igrao je protiv najboljih pojedinaca i pobedio je - tim. Fudbal je dobio finale pre finala u borbi za finale, a svedočili smo času u režiji Španije, dok je za katedrom sedeo selektor Luis de la Fuente. Kako samo poznaje svoje igrače, kako zna kad i kome koju ulogu da dodeli, pa je tako, recimo, u polufinalu sa Francuskom u startnu postavu prvi put na ovom Mundijalu uvrstio Fabijana Ruiza umesto Pedrija na sredini terena, što je bio pun pogodak. Ruiz je