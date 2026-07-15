Srbija se zadužila za 500 miliona evra

Srbija se u utorak, 14. jula, kroz takozvani privatni plasman obveznica (private bond placement) zadužila za 500 miliona evra.

Stručnjaci ocenjuju da je reč o najvećem plasmanu ovakve vrste neke države regiona centralne i istočne Evrope u periodu dužem od decenije. Ovo je, takođe, i prvi put da se Srbija opredeljuje da na ovaj način plasira svoje hartije od vrednosti. Ko je kupac ovih srpskih obveznica - nije poznato. Dostupni podaci kazuju da je reč o hartijama koje na naplatu dospevaju u julu 2032. godine. Kuponska stopa je 4,75 odsto. Nenad Gujanićić, berzanski analitičar i glavni