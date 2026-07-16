Milanović (SRCE): Nepromišljena i neodgovorna izjava ministarke Paunović, otežava položaj Srba

Beta pre 1 sat

Poslanica stranke Srbija centar (SRCE) Verica Milanović ocenila je danas kao neodgovornu i nepromišljenu izjavu ministarke državne uprave i lokalne samouprave Snežane Paunović o etničkom čišćenju Kosova 1998. godine, navodeći da ona samo još više otežava položaj Srba na Kosovu i ugružava njihovu i bezbednost njihovih porodica

"Ministarka niti shvata, niti priznaje svoju grešku, ona nastavlja sa iznošenjem gluposti, uz osuđivanje i prozivanje svih onih koji su osudili ovakvu izjavu, uz veliku zahvalnost SPS (čiji je član) i svima koji su njenu izjavu podržali", navela je Milanović u saopštenju.

Činjenica da je Paunović živela na Kosovu je, prema oceni Milanović, ne opravdava i ne čini da je izjava bila emotivna, već je obavezuje, jer "mnogo bolje od svih bi trebala da razume bol, patnju i probleme Srba na Kosovu".

Ocenila je da takva politička neodgovornost u najmanjem zahteva smenu Paunović sa funkcije, "jer je nerealno od nje očekivati ostavku".

Milanović je dodala da je položaj Srba na Kosovu do te mere ugrožen da su postali "stranci u svojoj državi sa ozbiljno ugroženom bezbednošću", a vlast u Srbiji je "bitno uticala na takav položaj svojim pogrešnim potezima i nebrigom".

"Za sve to vreme vlast u Srbiji ne radi ništa da pomogne svojim građanima na Kosovu, skupštinski Odbor za Kosovo i Metohiju održao je za tri godine dve sednice, konstitutivnu i još jednu nakon više meseci insistiranja opozicije da se raspravlja o ogromnoj ugroženosti Srba na Kosovu i preduzimanju adekvatnih poteza", dodala je Milanović.

Sednicu su, kako je navela, zakazali kao tajnu i održana je, ali bez ikakvih rezultata.

"Vlast je nastavila da na sve što se dešava na Kosovu reaguje praznom pričom i busanjem u grudi", rekla je Milanović.

(Beta, 16.07.2026)

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