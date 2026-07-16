Ovaj deo Beograda danas skoro ceo dan bez vode: Ovo je spisak ulica

Blic pre 1 sat
Ovaj deo Beograda danas skoro ceo dan bez vode: Ovo je spisak ulica

Voda će biti isključena zbog puštanja u rad novopoloženog cevovoda Građani su pozvani da pripreme zalihe vode za piće i osnovne potrebe Javno-komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će sutra, 16. jula, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u gradskoj opštini Zemun bez vode ostati deo potrošača.

Kako se navodi u saopštenju, od devet do 22 sata bez vode će ostati potrošači u GO Zemun zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u toj opštini. Bez vode će ostati potrošači u ulicama Jovana Brankovića, parna strana od broja 66 i neparna strana od broja 57 do kraja ulice, Save Grkinića, Vojvode Novaka, od 6. do 13. dela, Branislava Barišića doktora, Zabran nova, od 4. do 11. dela, Novosadska, od okretnice do kraja ulice i Katice Opačić. Iz ovog preduzeća
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