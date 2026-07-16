Potonula dva broda: Strahuje se da je poginulo više od 500 ljudi

Blic pre 1 sat
Potonula dva broda: Strahuje se da je poginulo više od 500 ljudi
Prema preliminarnim podacima, brodovi su isplovili krajem juna iz države Rakine Iz Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Agencije UN za izbeglice (UNHCR) saopšteno je da se broj žrtava još utvrđuje Dva broda potonula su u poslednjih nekoliko dana kod obale Mjanmara, a strahuje se da je u nesrećama poginulo više od 500 ljudi, saopšteno je iz Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Agencije UN za izbeglice (UNHCR). "Prema preliminarnim podacima, dva
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

UN: Strahuje se da je više od 500 ljudi poginulo u brodolomima kod obale Mjanmara

UN: Strahuje se da je više od 500 ljudi poginulo u brodolomima kod obale Mjanmara

Insajder pre 4 sati
Strahuje se da je 500 Rohindža izbeglica stradalo u potapanju brodova u Benglaskom zalivu

Strahuje se da je 500 Rohindža izbeglica stradalo u potapanju brodova u Benglaskom zalivu

Beta pre 4 sati
Strahuje se da ima više od 500 poginulih posle potapanja brodova sa Rohindža izbeglicama

Strahuje se da ima više od 500 poginulih posle potapanja brodova sa Rohindža izbeglicama

Serbian News Media pre 4 sati
Strahuje se da ima više od 500 poginulih posle potapanja brodova sa Rohindža izbeglicama

Strahuje se da ima više od 500 poginulih posle potapanja brodova sa Rohindža izbeglicama

Nova pre 4 sati
Dva broda nestala kod Mjanmara, strahuje se da je stradalo više od 500 osoba

Dva broda nestala kod Mjanmara, strahuje se da je stradalo više od 500 osoba

Newsmax Balkans pre 4 sati
Strahuje se da je 500 Rohindža izbeglica stradalo u potapanju brodova u Benglaskom zalivu

Strahuje se da je 500 Rohindža izbeglica stradalo u potapanju brodova u Benglaskom zalivu

Radio sto plus pre 3 sata
Strahuje se da ima više od 500 poginulih posle potapanja brodova sa Rohindža izbeglicama

Strahuje se da ima više od 500 poginulih posle potapanja brodova sa Rohindža izbeglicama

Pravo u centar pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UN

Svet, najnovije vesti »

Istorijska fotografija: Mesi kupao Jamala kao bebu, a sad će se boriti za titulu svetskog prvaka

Istorijska fotografija: Mesi kupao Jamala kao bebu, a sad će se boriti za titulu svetskog prvaka

BBC News pre 37 minuta
USAF zvanično potvrdio: B-21 će imati dva pilota

USAF zvanično potvrdio: B-21 će imati dva pilota

Aero.rs pre 22 minuta
Protesti u Ukrajini zbog odluke Zelenskog da smeni ministra odbrane

Protesti u Ukrajini zbog odluke Zelenskog da smeni ministra odbrane

BBC News pre 7 minuta
Najmanje pet Palestinaca poginulo u izraelskim napadima na Pojas Gaze

Najmanje pet Palestinaca poginulo u izraelskim napadima na Pojas Gaze

RTV pre 2 minuta
U požaru u jednom sirotištu u Alžiru 11 poginulih, 19 povređenih

U požaru u jednom sirotištu u Alžiru 11 poginulih, 19 povređenih

Nova pre 17 minuta