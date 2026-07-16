Potonula dva broda: Strahuje se da je poginulo više od 500 ljudi

Prema preliminarnim podacima, brodovi su isplovili krajem juna iz države Rakine Iz Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Agencije UN za izbeglice (UNHCR) saopšteno je da se broj žrtava još utvrđuje Dva broda potonula su u poslednjih nekoliko dana kod obale Mjanmara, a strahuje se da je u nesrećama poginulo više od 500 ljudi, saopšteno je iz Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Agencije UN za izbeglice (UNHCR). "Prema preliminarnim podacima, dva