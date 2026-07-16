Danas pretežno sunčano i toplo, popodne moguća kratkotrajna kiša

Vreme u Srbiji će danas na severu i zapadu zemlje biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima pretežno sunčano.

Popodne se očekuje lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 15 stepeni do 22, a najviša od 32 do 35 stepeni. Vreme u Beogradu će danas veći deo dana biti pretežno sunčano i toplo, popodne sa lokalnim razvojem oblačnosti i izolovanom kratkom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab severozapadni vetar, najniža temperatura će biti od 19 stepeni do 22, a