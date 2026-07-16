Nije ih mnogo stiglo do tri finala Svetskog prvenstva - Mesi u malom i odabranom društvu

Reprezentacija Argentine plasirala se u finale Svetskog prvenstva, gde će se u nedelju sastati sa Španijom. Kapiten Argentine Lionel Mesi tako će treći put u karijeri igrati meč za titulu prvaka sveta, čime ulazi u odabranu grupu fudbalskih velikana.

Argentina je do finala Svetskog prvenstva stigla posle dramatičnog preokreta u polufinalnom duelu sa Engleskom. Englezi su vodili do 85. minuta, ali nisu uspeli da sačuvaju prednost, pa čak ni da uvedu meč u produžetke, iako je Tomas Tuhel na teren posalo gotovo sve raspoložive defanzivne snage. Sa dve ključne asistencije (kod prvog gola Encu Fernandezu, a kod drugog Lautaru Martinezu), Lionel Mesi je još jednom dokazao svoju jedinstvenost i potvrdio status