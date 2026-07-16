Srednji kurs dinara za evro 117,3717 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,3717 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je neznatno promenjen i iznosi 102,6605 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,3 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 1,8 odsto, a od početka godine za 2,7 odsto.