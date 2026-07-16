Devizni kurs: Evro danas 117,37 dinara

Serbian News Media pre 25 minuta
Devizni kurs: Evro danas 117,37 dinara

Zvanični srednji kurs danas iznosi 117,3717 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

Juče, u sredu zvanični srednji kurs iznosio je 117,3730 dinara za evro. Dinar danas prema evru vredi jednako kao pre mesec dana, a 0,2 odsto manje nego pre godinu dana i 0,1 odsto manje nego na početku godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je 5. januara, kada je za evro bilo potrebno 117,3016 dinara, a najmanja je bila 25. marta, kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,4414 dinara za evro.
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