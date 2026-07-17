Evroposlanik iz redova EPP: Očekujem da ministarka Paunović bude smenjena

Nemački evroposlanik iz redova Evropske narodne partije Mihael Galer poručio je da se izjave ministara zemlje kandidata ne mogu ignorisati, reagujući na navode da je srpska ministarka Snežana Paunović rekla da bi, da je bila na mestu Slobodana Miloševića 1998. godine, „etnički očistila Kosovo od Albanaca“.

Galer je naveo da očekuje da ona bude razrešena dužnosti. Kako prenosi N1, na izjave srpske ministarke nije ostala nema ni Evropska unija, a najoštrija je bila reakcija komesarke za proširenje Marte Kos koja je poručila da posle tako „užasne“ izjave ne može da zamisli da Paunović nastavi da bude ministarka. Such remarks of candidate country ministers cannot be ignored: On 11 July Serbian Minister Paunovic said in a televised interview that, had she been in