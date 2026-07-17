Evroposlanik iz redova EPP: Očekujem da ministarka Paunović bude smenjena

Danas pre 3 sata  |  N1
Evroposlanik iz redova EPP: Očekujem da ministarka Paunović bude smenjena

Nemački evroposlanik iz redova Evropske narodne partije Mihael Galer poručio je da se izjave ministara zemlje kandidata ne mogu ignorisati, reagujući na navode da je srpska ministarka Snežana Paunović rekla da bi, da je bila na mestu Slobodana Miloševića 1998. godine, „etnički očistila Kosovo od Albanaca“.

Galer je naveo da očekuje da ona bude razrešena dužnosti. Kako prenosi N1, na izjave srpske ministarke nije ostala nema ni Evropska unija, a najoštrija je bila reakcija komesarke za proširenje Marte Kos koja je poručila da posle tako „užasne“ izjave ne može da zamisli da Paunović nastavi da bude ministarka. Such remarks of candidate country ministers cannot be ignored: On 11 July Serbian Minister Paunovic said in a televised interview that, had she been in
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Paunović o svojoj izjavi: Trebalo je da kažem deportacija, a ne etničko čišćenje, da izbegnem da me razapinju

Paunović o svojoj izjavi: Trebalo je da kažem deportacija, a ne etničko čišćenje, da izbegnem da me razapinju

Radio 021 pre 1 sat
Evroposlanik iz redova EPP: Očekujem da ministarka Paunović bude smenjena, takve izjave se ne mogu ignorisati

Evroposlanik iz redova EPP: Očekujem da ministarka Paunović bude smenjena, takve izjave se ne mogu ignorisati

N1 Info pre 4 sati
Šta kažu poslanici opozicije koji nisu potpisali zahtev za smenu ministarke Snežane Paunović?

Šta kažu poslanici opozicije koji nisu potpisali zahtev za smenu ministarke Snežane Paunović?

Danas pre 4 sati
Evroposlanik iz redova EPP: Očekujem da ministarka Paunović bude smenjena

Evroposlanik iz redova EPP: Očekujem da ministarka Paunović bude smenjena

Nova pre 4 sati
Ministarka Paunović postala ozbiljan državni i bezbednosni teret

Ministarka Paunović postala ozbiljan državni i bezbednosni teret

Ozon press pre 4 sati
SAD o izjavi ministarke Paunović: Političari da koriste jezik koji doprinosi normalizaciji odnosa

SAD o izjavi ministarke Paunović: Političari da koriste jezik koji doprinosi normalizaciji odnosa

Radio sto plus pre 3 sata
SRCE: Ministarka Paunović postala ozbiljan državni i bezbednosni teret

SRCE: Ministarka Paunović postala ozbiljan državni i bezbednosni teret

Beta pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Slobodan MiloševićKosovoEvropska UnijaNarodna partijaSnežana Paunović

Regioni, najnovije vesti »

“Atomski mravci” razbili, ponovo prvaci!

“Atomski mravci” razbili, ponovo prvaci!

Prokuplje press pre 13 minuta
Sustigao auto, pa ga odgurnuo sa puta?! Najnoviji detalji strašne nesreće kod Šida: pet osoba povređeno, odmah odvezeni u…

Sustigao auto, pa ga odgurnuo sa puta?! Najnoviji detalji strašne nesreće kod Šida: pet osoba povređeno, odmah odvezeni u bolnicu

Blic pre 14 minuta
Ford Fiesta 1.25 benzin (2009) – Odlično stanje, registrovana do 06/2027

Ford Fiesta 1.25 benzin (2009) – Odlično stanje, registrovana do 06/2027

InfoLIGA pre 19 minuta
Dve privremene obustave saobraćaja

Dve privremene obustave saobraćaja

Glas Zaječara pre 4 minuta
Nesreća u Lučanima: Poginuo muškarac (52) usled prevrtanja traktora

Nesreća u Lučanima: Poginuo muškarac (52) usled prevrtanja traktora

Newsmax Balkans pre 14 minuta