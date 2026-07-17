Pobednici Svetskog prvenstva dobiće i šampionsko prstenje

Šampioni Svetskog prvenstva će, pored pobedničkog pehara, dobiti i specijalno izrađeno šampionsko prstenje, saopštila je danas Međunarodna fudbalska federacija (FIFA).

Finale Svetskog fudbalskog prvenstva, u kojem se sastaju Argentina i Španija, igra se u nedelju od 21.00 u Nju Džersiju. Kako je navela FIFA, pobedničkom timu biće dodeljen i novi simbol trijumfa – šampionsko prstenje. „Svaki prsten biće deo strogo ograničene serije od samo 2.026 pojedinačno numerisanih primeraka, što predstavlja direktnu posvetu samom turniru“, navela je FIFA. „Od tog broja, 30 će biti uručeno pobedničkom timu, dok će 1.996 komada biti dostupno