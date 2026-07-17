Srbija pristupila NASA programu Artemis

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Ministar Marko Đurić potpisao sporazum u Vašingtonu, otvarajući novu eru u odnosima sa SAD uz nastavak balansirane spoljne politike.

Srbija je zvanično postala 69. potpisnica Sporazuma Artemis, međunarodnog okvira za odgovorno i mirnodopsko istraživanje svemira. Sporazum je u sedištu NASA u Vašingtonu, 16. jula u 23 časa po srpskom vremenu, potpisao ministar Marko Đurić uz prisustvo zvaničnika NASA i Stejt departmenta. Bloomberg Adria Radio sto plus Beta RTS

Američki Stejt department ocenio je da ovaj potez označava novu eru u odnosima dve zemlje. Analitičari ukazuju da Srbija ovim nastavlja balansiranu spoljnu politiku, s obzirom na to da je prethodno potpisala sporazume o saradnji u oblasti svemirskih istraživanja sa Kinom i Rusijom, uključujući projekat International Lunar Research Station. BBC News Danas Južne vesti