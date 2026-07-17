Vreme danas sunčano i toplo: Kakvo nas vreme očekuje za vikend?

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom do 36 stepeni.

Kako je saopštio Republikčki hidrometeorološki zavod, ujutro na zapadu i jugozapadu Srbije mestimično se očekuje magla ili niska oblačnost. Posle podne je, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 17 stepeni do 22 stepena, najviša dnevan od 33 stepena do 36 stepeni. U toku noći u Vojvodini i Mačvi prolazno naoblačenje s kišom,