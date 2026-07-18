Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, dve devojke teško povređene

Beta pre 8 minuta

Dve devojke zadobile su teške telesne povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila noćas u Borči, saopštila je beogradska služba Hitne pomoći.

U glavnom gradu su se desila još dva udesa u kojima je učestvovalo četvoro ljudi, a ekipe Hitne pomoći su zbrinule sve pacijente, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Toj službi je upućen i poziv da dođe do Ustaničke ulice gde je pronađen muškarac koji je ležao bez svesti, a lekari su ga uspešno reanimirali.

Dežurne ekipe su tokom noći izlazile na na teren ukupno 112 puta, a od toga je 25 intervencija bilo na javnim mestima.

(Beta, 18.07.2026)

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, dve devojke teško povređene

Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, dve devojke teško povređene

N1 Info pre 2 minuta
Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, dve devojke teško povređene

Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, dve devojke teško povređene

Serbian News Media pre 7 minuta
Noć u Beogradu: dve devojke teško povređene u udesu u Borči

Noć u Beogradu: dve devojke teško povređene u udesu u Borči

Euronews pre 2 minuta
Dve devojke teško povređene u nesreći! Drama u Borči posle ponoći, hitno prevezene u Urgentni centar

Dve devojke teško povređene u nesreći! Drama u Borči posle ponoći, hitno prevezene u Urgentni centar

Dnevnik pre 12 minuta
Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, dve devojke teško povređene

Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, dve devojke teško povređene

Radio sto plus pre 8 minuta
Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, dve devojke teško povređene

Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, dve devojke teško povređene

Pravo u centar pre 7 minuta
Hitna pomoć: Dve devojke teško povređene u udesu u Borči

Hitna pomoć: Dve devojke teško povređene u udesu u Borči

Newsmax Balkans pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSBorča

Beograd, najnovije vesti »

Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, dve devojke teško povređene

Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, dve devojke teško povređene

N1 Info pre 2 minuta
Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, dve devojke teško povređene

Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, dve devojke teško povređene

Beta pre 8 minuta
Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, dve devojke teško povređene

Hitna pomoć: Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, dve devojke teško povređene

Serbian News Media pre 7 minuta
Noć u Beogradu: dve devojke teško povređene u udesu u Borči

Noć u Beogradu: dve devojke teško povređene u udesu u Borči

Euronews pre 2 minuta
Dve devojke teško povređene u nesreći! Drama u Borči posle ponoći, hitno prevezene u Urgentni centar

Dve devojke teško povređene u nesreći! Drama u Borči posle ponoći, hitno prevezene u Urgentni centar

Dnevnik pre 12 minuta