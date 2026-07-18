Patrik Boldvin je novi košarkaš Crvene zvezde

Dnevnik pre 2 sata
Patrik Boldvin je novi košarkaš Crvene zvezde

Američki košarkaš Patrik Boldvin novi je igrač Crvene zvezde.

Boldvin (23) je četvrto pojačanje Crvene zvezde za novu sezonu, nakon Krisa Džonsa, Davida Kremera i Džonatana Motlija. Nekadašnji igrač Golden Stejta, Vašingtona i Sakramenta, visok je 213 centimetara, ali za svoju visinu ima odličan šut i izvanrednu mobilnost. Bio je pik prve runde drafta iz 2022. godine može da pokriva više pozicija u timu. Osvajač je zlatne medalje sa reprezentacijom SAD na juniorskom SP, i nekadašnji student koledža Milvoki. "Crveno-beli"
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