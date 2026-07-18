Patrik Boldvin Džunior novi košarkaš Crvene zvezde

Serbian News Media pre 2 sata
Patrik Boldvin Džunior novi košarkaš Crvene zvezde

Doskorašnji košarkaš Sakramenta Patrik Boldvin Džunior novi je igrač Crvene zvezde, saopštio je danas beogradski klub.

Crvena zvezda u svom saopštenju nije navela detalje ugovora koji je potpisala sa 213 centimetara visokim 23-godišnjim Amerikancem, koji je tokom dosadašnje karijere igrao na pozicijama beka, krila i krilnog centra. Boldvina Džuniora je Golden Stejt izabrao kao 28. pika na draftu Američke profesionalne košarkaške lige ( NBA) 2022. godine. On je od tad igrao u NBA ligi za Golden Stejt, Vašington, Los Anđeles Kliperse, Filadelfiju i Sakramento, kao i u Razvojnoj NBA
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