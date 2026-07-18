Snažno nevreme pogodilo Zagreb: Vozači stali zbog grada, problemi u snabdevanju strujom

Insajder pre 2 sata  |  Tanjug
Snažno nevreme pogodilo Zagreb: Vozači stali zbog grada, problemi u snabdevanju strujom

Snažno nevreme pogodilo je danas južni deo Zagreba, a hrvatski Hidrometeorološki zavod upalio narandžasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena, koje se očekuje oko 15 časova.

Foto: Unsplash/Darko Trajković Nevreme praćeno jakom kišom, grmljavinom i gradom pogodilo je taj deo Zagreba i okoline u toku prepodneva, a vozači su zbog jakih padavina morali da zaustave vožnju, prenosi T-portal. Navodi se i da je zbog nevremena došlo do problema sa snabdevanjem električnom energijom na Vrbiku. Narandžasti meteoalarm upaljen je i za splitski i dubrovački region, ali zbog izrazito visokih temperatura, prenosi net.hr.
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Tropske vrućine u Srbiji i snažno nevreme u regionu

Tropske vrućine u Srbiji i snažno nevreme u regionu

Naslovi.ai pre 44 minuta
Sutra promenljivo sa pljuskovima

Sutra promenljivo sa pljuskovima

Radio 021 pre 48 minuta
Snažno nevreme pogodilo Zagreb: Vozači stali zbog grada, problemi u snabdevanju strujom

Snažno nevreme pogodilo Zagreb: Vozači stali zbog grada, problemi u snabdevanju strujom

Euronews pre 53 minuta
Nevreme se opasno približava Ogromna olujna masa iz Hrvatske juri ka Srbiji, RHMZ upozorava na grad, jak vetar i opasne…

Nevreme se opasno približava Ogromna olujna masa iz Hrvatske juri ka Srbiji, RHMZ upozorava na grad, jak vetar i opasne pljuskove

Dnevnik pre 58 minuta
Džinovska olujna masa pred vratima Srbije! Pogledajte šta nam se upravo približava iz Hrvatske

Džinovska olujna masa pred vratima Srbije! Pogledajte šta nam se upravo približava iz Hrvatske

Blic pre 1 sat
Vremenska prognoza za nedelju 19. jul 2026: Sutra promenljivo sa pljuskovima i grmljavinom

Vremenska prognoza za nedelju 19. jul 2026: Sutra promenljivo sa pljuskovima i grmljavinom

Serbian News Media pre 1 sat
Nebo se otvorilo nad Zagrebom! Paralisan saobraćaj u gradu, jedan deo ostao bez struje, a stižu i nove oluje

Nebo se otvorilo nad Zagrebom! Paralisan saobraćaj u gradu, jedan deo ostao bez struje, a stižu i nove oluje

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Zagreb

Društvo, najnovije vesti »

Pomoćnik direktora UKC Niš: Dečak povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori skinut sa respiratora

Pomoćnik direktora UKC Niš: Dečak povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori skinut sa respiratora

N1 Info pre 13 minuta
Vanredne mere zbog širenja afričke kuge svinja u Srbiji

Vanredne mere zbog širenja afričke kuge svinja u Srbiji

Naslovi.ai pre 14 minuta
Ekspo karavan iz Trstenika započeo putovanje kroz Srbiju uoči izložbe 2027. godine u Beogradu

Ekspo karavan iz Trstenika započeo putovanje kroz Srbiju uoči izložbe 2027. godine u Beogradu

Danas pre 3 minuta
Ko je Endi Bernam, koji će postati sedmi britanski premijer od 2016.

Ko je Endi Bernam, koji će postati sedmi britanski premijer od 2016.

Danas pre 13 minuta
EXPO karavan iz Trstenika započeo putovanje kroz Srbiju uoči izložbe 2027. godine u Beogradu

EXPO karavan iz Trstenika započeo putovanje kroz Srbiju uoči izložbe 2027. godine u Beogradu

Nova pre 8 minuta