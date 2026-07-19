Mađar predložio zamenu za Šuljoka

B92 pre 1 sat
Mađar predložio zamenu za Šuljoka

Premijer Mađarske Peter Mađar saopštio je da će se sustra sastati sa šahovskom velemajstorkom Judit Polgar kako bi joj ponudio da do usvajanja novog ustava preuzme funkciju vršiteljke dužnosti predsednice države.

Mađar je na Fejsbuku naveo da je Mađarskoj potreban predsednik koji može da predstavlja sve građane i na kojeg svi mogu da budu ponosni. "Našoj zemlji su potrebni jedinstvo, mir i predsednik na kojeg svaki Mađar može da bude ponosan. Funkcija predsednika Republike nije zanimanje niti radno mesto, već najviši oblik služenja državi. Zadatak predsednika je da služi i predstavlja sve Mađare", napisao je Mađar, prenosi mađarski Juronjuz. On je istakao da je Judit
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Posle ostavke predsednika stiže iznenađenje: Peter Mađar otkrio koga želi na čelu Mađarske

Posle ostavke predsednika stiže iznenađenje: Peter Mađar otkrio koga želi na čelu Mađarske

Blic pre 1 sat
Peter Mađar povukao damin gambit: Judit Polgar za v.d. predsednice Mađarske

Peter Mađar povukao damin gambit: Judit Polgar za v.d. predsednice Mađarske

Dnevnik pre 1 sat
Peter Mađar predlaže Juditu Polgar za vršiteljku dužnosti predsednice Mađarske

Peter Mađar predlaže Juditu Polgar za vršiteljku dužnosti predsednice Mađarske

Euronews pre 1 sat
Mađar predložio šahovskog velemajstora Judit Polgar za privremenu predsednicu Mađarske

Mađar predložio šahovskog velemajstora Judit Polgar za privremenu predsednicu Mađarske

Newsmax Balkans pre 49 minuta
Mađar predlaže Juditu Polgar za vršiteljku dužnosti predsednice Mađarske

Mađar predlaže Juditu Polgar za vršiteljku dužnosti predsednice Mađarske

Politika pre 1 sat
Mađar predložio Judit Polgar za privremenu predsednicu Mađarske

Mađar predložio Judit Polgar za privremenu predsednicu Mađarske

Insajder pre 1 sat
Mađar predlaže Juditu Polgar za vršiteljku dužnosti predsednice Mađarske

Mađar predlaže Juditu Polgar za vršiteljku dužnosti predsednice Mađarske

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FacebookFejsbukMađarskaPeter Mađar

Balkan, najnovije vesti »

Prevrnuo se automobil na Jadranskoj magistrali: Povređen vozač, zakucao se u tri parkirana vozila

Prevrnuo se automobil na Jadranskoj magistrali: Povređen vozač, zakucao se u tri parkirana vozila

Kurir pre 19 minuta
Ministar objavio snimak napada na Srbe povratnike

Ministar objavio snimak napada na Srbe povratnike

Telegraf pre 24 sata
Posle ostavke predsednika stiže iznenađenje: Peter Mađar otkrio koga želi na čelu Mađarske

Posle ostavke predsednika stiže iznenađenje: Peter Mađar otkrio koga želi na čelu Mađarske

Blic pre 1 sat
Peter Mađar povukao damin gambit: Judit Polgar za v.d. predsednice Mađarske

Peter Mađar povukao damin gambit: Judit Polgar za v.d. predsednice Mađarske

Dnevnik pre 1 sat
Minić traži hapšenje napadača na srpske povratnike kod Sanskog Mosta

Minić traži hapšenje napadača na srpske povratnike kod Sanskog Mosta

Euronews pre 59 minuta