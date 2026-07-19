Mađar predložio zamenu za Šuljoka

Premijer Mađarske Peter Mađar saopštio je da će se sustra sastati sa šahovskom velemajstorkom Judit Polgar kako bi joj ponudio da do usvajanja novog ustava preuzme funkciju vršiteljke dužnosti predsednice države.

Mađar je na Fejsbuku naveo da je Mađarskoj potreban predsednik koji može da predstavlja sve građane i na kojeg svi mogu da budu ponosni. "Našoj zemlji su potrebni jedinstvo, mir i predsednik na kojeg svaki Mađar može da bude ponosan. Funkcija predsednika Republike nije zanimanje niti radno mesto, već najviši oblik služenja državi. Zadatak predsednika je da služi i predstavlja sve Mađare", napisao je Mađar, prenosi mađarski Juronjuz. On je istakao da je Judit