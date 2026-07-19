Putnička vozila na graničnim prelazima čekaju i do dva sata

N1 Info pre 10 sati  |  FoNet
Putnička vozila na graničnim prelazima čekaju i do dva sata

Na graničnim prelazima Srbije danas popodne najduže se čeka na izlazu iz zemlje na Gradini, gde zadržavanje za putnička vozila iznosi dva sata, saopštili su Putevi Srbije, pozivajući se na podatke Uprave granične policije.

Na izlazu iz Srbije na prelazu Preševo putnička vozila čekaju oko 40 minuta, dok se na ulazu na Horgošu čeka 45 minuta, a na Kelebiji 30 minuta. Na ulazu u zemlju na prelazu Gostun zadržavanje za putnička vozila je oko 25 minuta. Za teretna vozila najduže zadržavanje je na izlazu na prelazima Batrovci i Šid, gde se čeka oko 120 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, navodi se u saopštenju Puteva Srbije.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Na ovom graničnom prelazu je totalni kolaps! Čeka se i do 10 sati: Formirane nepregledne kolone vozila (foto)

Na ovom graničnom prelazu je totalni kolaps! Čeka se i do 10 sati: Formirane nepregledne kolone vozila (foto)

Blic pre 1 sat
Kolaps na granicama zbog smene turista. Na ovim prelazima je potpuni haos, AMSS otkrio: Ovaj trik može da vas spase višesatnog…

Kolaps na granicama zbog smene turista. Na ovim prelazima je potpuni haos, AMSS otkrio: Ovaj trik može da vas spase višesatnog čekanja!

Blic pre 3 sata
Srbi, ako krećete na more u Grčku, spremite se za haos: Na ovom prelazu čeka se i do 10 sati

Srbi, ako krećete na more u Grčku, spremite se za haos: Na ovom prelazu čeka se i do 10 sati

Telegraf pre 2 sata
AMSS: Automobili više od dva sata na prelazima prema Bugarskoj, na ostalim do 45 minuta

AMSS: Automobili više od dva sata na prelazima prema Bugarskoj, na ostalim do 45 minuta

Insajder pre 5 sati
Kolona od 10 kilometara na ulazu u Srbiju: Putnici satima zarobljeni na vrućini, evo gde nema većih gužvi

Kolona od 10 kilometara na ulazu u Srbiju: Putnici satima zarobljeni na vrućini, evo gde nema većih gužvi

Mondo pre 9 sati
Kolaps na ulazu u Srbiju: Na Bajakovu kolona duga 10 kilometara, putnici satima čekaju na velikoj vrućini

Kolaps na ulazu u Srbiju: Na Bajakovu kolona duga 10 kilometara, putnici satima čekaju na velikoj vrućini

NIN pre 11 sati
Ako idete u Grčku na Jonsku obalu - na ovom graničnom prelazu je manja gužva nego na Evzoniju, a put je kraći

Ako idete u Grčku na Jonsku obalu - na ovom graničnom prelazu je manja gužva nego na Evzoniju, a put je kraći

Nova pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PreševoPutevi SrbijeHorgošBatrovciKelebijaŠid

Društvo, najnovije vesti »

Vlast ruši samu sebe

Vlast ruši samu sebe

Radar pre 20 minuta
Vremeplov: Potpisana "Krfska deklaracija" kojom se tražilo stvaranje Kraljevine SHS

Vremeplov: Potpisana "Krfska deklaracija" kojom se tražilo stvaranje Kraljevine SHS

RTV pre 25 minuta
Odlaganje radi manipulacije (Dve neobične od više običnih ostavki 2)

Odlaganje radi manipulacije (Dve neobične od više običnih ostavki 2)

Danas pre 3 sata
Nevreme zahvatilo Novi Pazar, velike količine vode na ulicama

Nevreme zahvatilo Novi Pazar, velike količine vode na ulicama

Danas pre 3 sata
„Aleksandar Vućić ne govori istinu“: Direktor BIRODI-ja o kritici da je njegova prijava protiv predsednika Srbije portalu „Ko…

„Aleksandar Vućić ne govori istinu“: Direktor BIRODI-ja o kritici da je njegova prijava protiv predsednika Srbije portalu „Ko si bre ti?“ politička provokacija

Danas pre 3 sata