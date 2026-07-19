Putnička vozila na graničnim prelazima čekaju i do dva sata

Na graničnim prelazima Srbije danas popodne najduže se čeka na izlazu iz zemlje na Gradini, gde zadržavanje za putnička vozila iznosi dva sata, saopštili su Putevi Srbije, pozivajući se na podatke Uprave granične policije.

Na izlazu iz Srbije na prelazu Preševo putnička vozila čekaju oko 40 minuta, dok se na ulazu na Horgošu čeka 45 minuta, a na Kelebiji 30 minuta. Na ulazu u zemlju na prelazu Gostun zadržavanje za putnička vozila je oko 25 minuta. Za teretna vozila najduže zadržavanje je na izlazu na prelazima Batrovci i Šid, gde se čeka oko 120 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, navodi se u saopštenju Puteva Srbije.