SAD planiraju proširenje rata protiv Irana

Politika pre 40 minuta
SAD planiraju proširenje rata protiv Irana

Biće ograničeno zbog smanjenih zaliha sistema protivvazdušne odbrane i municije dugog dometa

VAŠINGTON – Sjedinjene Američke Države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku, objavio je danas „Vašington post” (WP), pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika upoznatog sa internim razgovorima u administraciji. Istovremeno, on je upozorio da će eventualno proširenje američkih operacija biti ograničeno zbog smanjenih zaliha sistema protivvazdušne odbrane i municije dugog
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