Španija dočekala svetske prvake u Madridu

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„Crvena furija“ se vratila kući sa trofejem, dok se sumiraju utisci o finalu i individualnim uspesima.

Fudbalska reprezentacija Španije osvojila je titulu prvaka sveta pobedivši Argentinu sa 1:0 nakon produžetaka u finalu odigranom na stadionu Metlajf u Nju Džersiju. Jedini gol na utakmici postigao je Feran Tores u 106. minutu, čime je Španija objedinila evropsku i svetsku titulu, pokazavši potpunu kontrolu igre pod vođstvom Luisa de la Fuentea. Ovim trijumfom Španija je postavila novi rekord od 38 uzastopnih zvaničnih utakmica bez poraza, a pobedniku turnira pripalo je 50 miliona dolara. Radio 021 Dnevnik Nedeljnik Telegraf Kurir Mondo Kurir B92 BizLife Nova Radio 021 B92 Mondo Kurir Mondo Dnevnik

Ceremoniju dodele pehara obeležilo je prisustvo Donalda Trampa i drugih svetskih lidera u VIP loži, što je izazvalo negodovanje publike, dok su incidenti na terenu i nesportsko ponašanje argentinskih igrača, uključujući pokušaje Lionela Mesija da izdejstvuje kazne za protivnike, odbijanje rukovanja Kristijana Romera sa Trampom, napad Roberta Ajale na Danija Olma, kao i sukobi Paredesa i Moline sa španskim igračima, privukli pažnju javnosti. Španski mediji su susret Trampa i španske delegacije opisali kao festival prisilne srdačnosti. Predsednik Tramp je nakon finala izjavio da za njega Mesi nije najbolji fudbaler svih vremena, favorizujući Ronalda, a njegovo prisustvo na terenu izazvalo je i komentare u stranim medijima. Slovenački sudija Slavko Vinčić dobio je pohvale za svoj autoritativan učinak. Finale je obeležilo i prvi muzički šou na poluvremenu, koji je trajao 27 minuta i izazvao podeljene reakcije, uključujući teorije zavere oko nastupa Šakire i kritike fudbalskih legendi poput Vejna Runija. Zlatan Ibrahimović je takođe prokomentarisao finale, ističući da je pre turnira predvideo trijumf Španije. Euronews B92 Mondo Sport klub Danas Mondo Kurir B92 Blic B92 Kurir N1 Info Kurir Sport klub Mondo Politika Telegraf Kurir Mondo Danas B92 B92 Nova Kurir B92 Kurir B92 Kurir Telegraf Mondo Sport klub Mondo Sport klub B92

Veliko slavlje u Španiji prekinula je tragedija u Sijudad Rodrigu, gde je dečak poginuo usled urušavanja fontane. Šampioni su doputovali u Madrid gde ih je dočekala atmosfera velikog slavlja. Lionel Mesi se u suzama oprostio od Mundijala, dok su emotivni trenuci Lamina Jamala sa bratom Kejnom postali viralni. Privatni život strelca pobedonosnog gola Ferana Toresa i kapitena Rodrija, koji je ušao u elitno društvo osvajača svih najvećih trofeja, takođe su privukli pažnju medija. Selektor Argentine Lionel Skaloni nije krio emocije nakon poraza, dok su legende poput Rija Ferdinanda hvalile Paua Kubarsija. RTV Nova N1 Info B92 Newsmax Balkans Blic Kurir Danas Južne vesti Kurir Mondo Telegraf Kurir Politika BBC News Danas Radio 021 Južne vesti Sputnik Danas