Pred Mitrovčanima prijatniji letnji dan: Sunčano, bez kiše i do 29 stepeni

Ozon pre 3 sata
Pred Mitrovčanima prijatniji letnji dan: Sunčano, bez kiše i do 29 stepeni

SREMSKA MITROVICA – Nakon veoma toplih dana i lokalnih pljuskova koji su zahvatili pojedine delove Srbije, pred građanima Sremske Mitrovice je prijatniji letnji dan uz više sunca, nižu temperaturu i povoljnije uslove za boravak na otvorenom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sever Srbije će danas biti pretežno sunčan i suv, uz slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se oko 18 stepeni, dok će najviša dnevna u Sremu biti oko 29 stepeni, što je nekoliko stepeni manje u odnosu na prethodne dane. Biometeorološke prilike biće uglavnom povoljne za većinu hroničnih bolesnika, a osveženje će posebno prijati osobama osetljivim na visoke temperature. Ipak, tokom
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