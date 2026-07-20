Apel policiji: pojačajte kontrole!

Na Fejsbuk grupi Kuršumlijski oglasi postavljena je objava u kojoj građani apeluju da se zbog bezbedonosnih razliga pojačaju kontrole duž magistralnog puta Niš- Priština. “Molimo da pojačate kontrolu saobraćaja na deonici puta Rača–Rudare, gde su zbog radova postavljeni semafori.

Tokom letnje sezone, kada veliki broj gastarbajtera putuje ka južnoj srpskoj pokrajini, česti su slučajevi nepoštovanja semaforske signalizacije. Pojedini vozači prolaze kroz crveno svetlo i time ozbiljno ugrožavaju bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Molimo nadležne da pojačaju prisustvo saobraćajne policije na ovoj deonici kako bi se sprečile saobraćajne nezgode i zaštitili životi svih učesnika u saobraćaju. Sačuvajmo živote. Poštujmo pravila. Budimo