Popularne žrtve režima

Dok Ksenija Čobanović iz pokreta Bravo tvrdi da je festival džez muzike pokazao brojne probleme kulturne politike u ovom gradu, Fondacija EPK kao glavni organizator događaja predstavlja to kao „spontanost“ i „sjajnu atmosferu“, posebno ističući emocije improvizovanog nastupa bez razglasa

„Kulturni centar Novog Sada (KCNS), koji je osnovao Novosadski džez festival 1998. i decenijama ga razvijao, ove godine sveden je na protočni bojler, jer je Fondacija ‘Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture’, usled nedostatka sopstvenih ideja i programa, praktično preotela Festival. Pretpostavljam da je cilj bio da se popuni praznina nastala odlaskom Egzita iz Novog Sada. Takva praksa traje godinama – kultura je postala popularna žrtva aktuelnog režima, jer su