Suze za kraj /video/

Sputnik pre 37 minuta
Suze za kraj /video/

Legendarni Lionel Mesi odigrao je svoj poslednji meč za Argentinu na Svetskom prvenstvu, a posle poraza od Španije u finalu (1:0) jednog od najboljeg fudbalera svih vremena savladale su emocije.

Doneo je Lionel Mesi toliko radosti Argentini, ali i samom fudbalu svojom jednostavno rečeno magijom koju je prosipao na Mundijalima od debija na tom takmičenju 2006. godine. Tačno dve decenije kasnije Mesi je odigrao poslednju utakmicu na Svetskom prvenstvu, koja mu je posebno teško pala jer je završena porazom. Kada je okačio medalju oko vrata i kada se ceremonija završila, Argentinci su na „Metlajfu“ počeli da skandiraju svom velikanu koji se slomio i počeo da
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