Naslovne strane za utorak, 21. jul 2026. godine

Beta pre 6 minuta

Dnevne novine u izdanjima za utorak, 21. jul 2026. na naslovnim stranama pišu o najavi izbora, da REM nije dobio predsednika, o afričkoj kugi svinja, Svetskom prvenstvu u fudbalu i drugim aktuelnim temama.

ALO - U tekstu "Srbija vraća gastarbajtere", list piše o projektu koji je najavio predsednik države Aleksandar Vučić. "Gore Zaporožje i pregrađe Moskve", piše list o ratu u Ukrajini.

BLIC - "Sporazum Srbije i SAD šok za Prištinu", o strateškom dijalogu dve zemlje. Predsednik Srbije Vučić najavio: "Vlada će dati ostavku pa raspisujem izbore".

VEČERNJE NOVOSTI - Analiza lista "Ima li Srbije na fudbalskoj mapi sveta". Uspeh đaka iz Srbije: "Za dva dana nam doneli 10 medalja".

DANAS - "Rektor Đokić krenuo po Srbiji od vrata do vrata", piše list. "I 'kompletan' REM ipak podeljen", nije uspeo izbor predsednika Saveta REM-a.

INFORMER - "Biću premijer samo ako me narod izabere", kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić. List piše da "legalizacija napreduje", u tekstu "Rešenja za 320.000 objekata".

KURIR - "Izbori sve bliži", piše list i prenosi Vučićevu izjavu da će ostati predsednik "još nedelju dana, maksimalno dve". "Španija prvi šampion sveta u istoriji sa samo jednim primljenim golom", piše list.

NOVA - "Predsedniče niste na listi", odgovorili studenti predsedniku Srbije Vučiću povodom njegovih optužbi protivkandidata za studentsku listu. "Lekari u Srbiji imaju najniže plate u regionu", navodi list.

POLITIKA - Intervju šefa diplomatije Marka Đurića: "Pažljivo pratimo sve geopolitičke promene". "Odbrana Mačve od afričke kuge svinja", velika šteta u poljoprivredi.

SRPSKI TELEGRAF - "Srbe bi na vrbe usred Crne Gore", piše list. List piše i da su "Trampovi ljudi stigli u Derventu da istražuju kako su ubijani Srbi".

(Beta, 21.07.2026)