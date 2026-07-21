AMSS objavio najnovije stanje na granicama: Gde se čeka najduže

NIN pre 3 sata  |  Tanjug
AMSS objavio najnovije stanje na granicama: Gde se čeka najduže

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema zadržavanja na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretnjaci čekaju do tri sata, navodi se u saopštenju AMSS.

Na (TMV) terminalima, na izlazu iz Srbije, teretna vozila se zadržavaju na graničnom prelazu Batrovci 180 minuta, a na prelazima Horgoš i Šid do 120 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, navodi AMSS. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.
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