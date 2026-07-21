Gde gledati meč Larn - Crvena zvezda?

Fudbaleri Crvene zvezde od 21 čas počinju ovosezonsku odiseju u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Prvi rival crveno-belima u okviru drugog kola je šampion Severne Irske, ekipa Larna, a izabranici Dejana Stankovića ulogu apsolutnog favorita moraju da opravdaju na gostujućem terenu. Iako je žreb bio izuzetno naklonjen srpskom šampionu, u taboru Zvezde vlada maksimalan oprez, svesni činjenice da u evropskim takmičenjima nema unapred dobijenih mečeva. Oba tima u dobrom raspoloženju dočekuju večerašnji duel. Crveno-beli su novu takmičarsku sezonu otvorili ubedljivim